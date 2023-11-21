Wildberries восстановила работу сайта и приложения после технического сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Дарья Мясина

Маркетплейс Wildberries восстановил свою работу после сбоя, сообщает Агентство "Москва".

В компании уточнили, что стабильно работает и сайт, и мобильное приложение.

Ранее пользователи Wildberries сообщали о проблемах как при использовании мобильного приложения, так и веб-версии.

При попытке найти любой товар появлялась страница: "Ничего не нашлось. У нас 80 миллионов товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос". Кроме того, товары, которые уже лежали к корзине, были недоступны.

Wildberries вернет покупателям комиссию при оплате картами Visa и Mastercard