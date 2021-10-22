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Технологии

15:08

Google удалил некорректные поисковые запросы о вакцинации

технологии

Фото: depositphotos/lucidwaters

В Google удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова "Вакцинация это". Об этом в компании сообщили на запрос RT.

Ранее пользователи Сети пожаловались на то, что в Google по запросу "Вакцинация это" выдаются такие варианты как "геноцид", "зло", "чип" и "печать антихриста".

В компании проверили эту информацию и удалили подсказки, которые не соответствовали правилам.

Теперь при поисковом запросе Google предлагает варианты "эксперимент", "хорошо или плохо", "медицинское вмешательство", "обязательно" и "важно".

В 79 регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 связан с недостаточными темпами вакцинации. Она отметила, что показатель заболеваемости коронавирусом в России за прошедшую неделю составил 151,4 случая на 100 тысяч населения, что на 15% выше, чем неделей ранее.

По словам Голиковой, эпидситуация с COVID-19 и другими вирусами в РФ усложняется.

Более 60 регионов РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

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