Глава "Ростеха" заявил, что РФ не стремится к лидерству в технологиях для ударов по людям

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Россия не стремится быть мировым лидером в сфере технологий ради ударов по человечеству, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью ТАСС.

Гендиректор "Ростеха" пояснил, что в этом вопросе сначала нужно понять, за какое лидерство борются остальные мировые державы. Их мотивы могут нести и позитивное влияние, так как биотехнологии могут приносить огромную пользу. Но также Чемезов призвал не забывать и о возможном колоссальном вреде.

"Не просто так возникла дискуссия: мог COVID-19 быть рукотворным или нет", – сказал он.

Чемезов также считает, что спустя 80 лет после создания ядерной бомбы мир ушел вперед в технологиях. Однако сейчас он начал скатываться на путь угрожающей деградации.

Глава госкорпорации напомнил о первой атомной бомбе и ядерных ударах США по мирному населению Японии в 1945 году. По его словам, здравого смысла в этих действиях не было.

"Американцы просто хотели доказать "кто в доме хозяин". В итоге спровоцировали холодную войну и гонку вооружений с СССР", – добавил Чемезов.

Между тем РФ планирует внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны Североатлантического альянса. Инициатива вышла после заявления действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны Альянса обсуждают приведение ядерных боеголовок в состояние боевой готовности.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что заявления Столтенберга являются нагнетанием напряженности. Вместе с этим представитель Кремля обратил внимание, что Владимир Путин никогда не затрагивает ядерные вопросы по своей инициативе. Он также отметил внимательность президента в этом вопросе.