В России хотят отстранять от работы топ-менеджеров банков за утечку данных

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Топ-менеджеров банков хотят отстранять от работы на занимаемой ими должности на 10 лет за неоднократную утечку данных. Соответствующий законопроект был подготовлен с участием Центробанка РФ, сообщает газета "Известия".

В ЦБ отметили, что документ, в частности, предусматривает повышение уровня персональной ответственности замглавы банка по ИБ за нарушения требований по защите сведений, которые привели к утечке банковской тайны или персональных данных.

Проект будет касаться в том числе и страховых компаний, пенсионных фондов и МФО. Согласно документу, зампреду по ИБ запрещается занимать эту должность на 10 лет в том случае, если до этого он работал в финансовой организации на этом же посту в период, когда там допускались указанные нарушения.

В Национальном совете финансового рынка (НСФР) отметили, что фактически данное требование вводит десятилетний запрет на занятие должности заместителя по ИБ за сам факт наступления определенных событий.

Глава НСФР Андрей Емелин считает, что в текущей версии законопроекта получается, что связь непосредственно деятельности человека и его дисквалификации может вообще отсутствовать. К примеру, если база данных была слита из-за действий подчиненного-инсайдера, то его начальника автоматически дисквалифицируют на 10 лет, даже если тот никак не причастен к этому.

В НСФР назвали подобный запрет несправедливым и объективно избыточным, а также сочли его несопоставимым даже с наказаниями за более серьезные нарушения. Предлагаемая мера также может усугубить и без того сложную ситуацию с нехваткой профильных специалистов, добавили там.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России произошло свыше 290 утечек данных. Из-за этого мошенники получили доступ к 240 миллионам уникальных телефонных номеров и 123 миллионам адресов электронной почты.

До этого стало известно, что комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в I чтении законопроект о введении штрафов за утечку персональных данных.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку персональных данных