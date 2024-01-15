Комитет ГД одобрил ужесточение санкций за утечку персональных данных

Фото: depositphotos/maxkabakov

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в I чтении законопроект о введении штрафов за утечку персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что максимальный штраф за нарушение составит до 3% от выручки организации. Документ внесли в ГД в декабре прошлого года группа сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Кроме того, комитет ГД рекомендовал в I чтении принять и законопроект, который введет уголовную ответственность за создание или обеспечение работы сайтов, страниц сайтов и программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных. Отмечается, что в документе предусмотрена ответственность за незаконные использование и оборот компьютерной информации, которая содержит персональные данные.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Роскомнадзор выявил в России 168 утечек персональных данных, всего в открытый доступ попали свыше 300 миллионов записей. Кроме того, суды рассмотрели 87 протоколов по факту утечек и назначили штрафы на общую сумму свыше 4,6 миллиона рублей.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку персональных данных