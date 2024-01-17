Володин поинтересовался мнением россиян об оборотных штрафах за утечку личных данных

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале поинтересовался мнением подписчиков об оборотных штрафах за утечку персональных данных и уголовной ответственности до десяти лет лишения свободы за использование такой информации. Ранее соответствующие санкции поддержали в ГД.

Володин, желая узнать мнение аудитории о подобных нововведениях, задал вопрос, поддерживают ли их подписчики. За вариант ответа "да" проголосовали 95% из почти 25 тысяч человек.

Еще 3% опрошенных не поддержали инициативу, 2% респондентов заявили, что им все равно.

Согласно данным Роскомнадзора, в 2023 году в стране было зафиксировано 168 случаев утечки персональных данных. В результате этого в Сеть попало более 300 миллионов записей. Судебные инстанции рассмотрели 87 протоколов по факту утечек и назначили штрафы на общую сумму более 4,6 миллиона рублей.



В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку персональных данных