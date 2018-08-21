Против Google подали иск из-за слежки за передвижениями пользователей

21 августа, 12:12
Фото: depositphotos/prykhodov
Гражданин США Наполеон Патаксил подал иск на компанию Google за незаконное отслеживание перемещений миллионов пользователей. Дело рассмотрит окружной суд Северного округа Калифорнии.
Как сообщает Reuters, мужчина обвинил корпорацию в слежке за передвижениями владельцев смартфонов, работающих на базе операционных систем Android и iOS. Отключение функции Location History, по словам Патаксила, не прекращает процесс отслеживания.
В иске уточняется, что Google незаконно отслеживала его местоположение. Он также утверждает, что после смены гаджета на iPhone и установки приложений Google, компания продолжила следить за его передвижениями. Патаксил надеется, что иск вырастет до коллективного. Сумма ущерба не уточняется.
Ранее представители компании Google признали, что частично отслеживают местоположение пользователей без их разрешения. Некоторые приложения и сайты Google получают данные о локации смартфонов пользователей, даже когда на устройствах выключена эта функция.
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