В Роскомнадзоре рассказали, как защитить свои Google-документы

Роскомнадзор опубликовал у себя в соцсетях рекомендации по защите Google-документов. Таким образом, в ведомстве отреагировали на сообщения об очередном попадании данных Google Docs в поисковую выдачу "Яндекса".

В Роскомнадзоре предупредили о риске пересылки гиперссылки на документ по почте или в мессенджере. "Ссылка на этот документ является открытой, а это значит, что она может попасть в выдачу поисковика", – отметили в ведомстве.

Для защиты Google документа следует в настройках доступа отключить доступ по ссылке (безопаснее всего использовать доступ только по приглашению). Открывать доступ к таблице нужно только тем, кому доверяет владелец документа.

"Имейте в виду, что пользователи, которым доступно "редактирование", также получают возможность открывать доступ к документу", – добавили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно о новом случае попадания данных Google Docs в поисковике "Яндекса". В частности, в расширенном поиске доступны документы пользователей по запросам "график" и "зарплата".

В "Яндексе" заявили, что на эти документы стоят ссылки в интернете, сами документы не запрещены для индексации.