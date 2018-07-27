В выдаче "Яндекса" нашли Google-документы по запросу "зарплата"

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Документы Google Docs попали в выдачу поисковой строки "Яндекса" по запросам "запрала" и "график". В российской копании заявили, что они не запрещены для индексации.

"На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации", – цитирует представителей "Яндекса" РИА Новости.

Ранее сообщалось, что документы сервиса Google находил "Яндекс". Иногда поисковая система выдавала контакты, пароли и файлы с приватной информацией. В российском поисковике проблему объяснили тем, что сервис индексирует все страницы, не защищенные логином и паролем.

В Роскомнадзоре сообщили, что направили российскому поисковику запрос в связи с инцидентами. В ведомстве отметили, что позднее опубликуют дополнительные комментарии.