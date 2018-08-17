Google признала, что отслеживает местоположение пользователей без разрешения

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Google признала, что частично отслеживает местоположение пользователей без разрешения, сообщает Associated Press.

Некоторые приложения и сайты Google получают данные о локации смартфонов пользователей, даже когда на устройствах выключена эта функция.

По данным издания, компания уже выпустила разъяснения. Ранее на сайте Google говорилось, что если история местоположений пользователя выключена, то перемещения не сохраняются в памяти аккаунта.

Затем этот пункт изменился. Теперь в справке отмечается, что если пользователь отключил функцию геолокации, то некоторые данные о перемещениях смартфона могут сохраняться при включении других сервисов, например, "Поиска" и "Карт".

Ранее в Google решили раскрывать информацию о покупателях политической рекламы. Пользователи ежедневно смогут отслеживать свежие публикации, а также новых рекламодателей.