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Общество

24 июля, 13:51

Google испугал пользователей пророчеством о конце света

общество наука

Фото: depositphotos/wolterke

Пользователи Google обнаружили необычную ситуацию при использовании переводчика. При определенных манипуляциях он выдает пророчество о конце света, сообщают "Дни.ру".

Если в поле для ввода 19 раз подряд написать слово dog и попросить перевести строчку с маори на русский, то сервис выдает следующий текст: "Часы Судного Дня показывают три минуты двенадцатого. Люди и драматические события, которые происходят в мире, говорят нам о том, что мы приближаемся к концу света и возвращению Иисуса".

То же самое получится, если более 20 раз подряд ввести сочетание букв "a". Переводчик выдает: "Имя Бога было написано на иврите – языке еврейской нации".


Пользователи продолжили искать сакральные смыслы в системе с помощью различных комбинаций. Один из энтузиастов решил узнать имя Google-переводчика, и разделил название пробелами через каждые две буквы. Сервис ответил, что "спрашивающий увидится с ним в конце дня".

По мнению большинства, феномен связан с тем, что некоторые варианты перевода взяты из личных сообщений или электронной почты, которые собирает и обрабатывает Google. Также одной из причин явления может стать возможность поисковой системы предлагать свой вариант перевода.

Ранее Google пригрозил сделать платной операционную систему Android из-за штрафа Евросоюза. Американская компания задолжала рекордно высокую сумму – более четырех миллиардов евро.

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