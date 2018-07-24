Google испугал пользователей пророчеством о конце света

Фото: depositphotos/wolterke
Пользователи Google обнаружили необычную ситуацию при использовании переводчика. При определенных манипуляциях он выдает пророчество о конце света, сообщают "Дни.ру".
Если в поле для ввода 19 раз подряд написать слово dog и попросить перевести строчку с маори на русский, то сервис выдает следующий текст: "Часы Судного Дня показывают три минуты двенадцатого. Люди и драматические события, которые происходят в мире, говорят нам о том, что мы приближаемся к концу света и возвращению Иисуса".
То же самое получится, если более 20 раз подряд ввести сочетание букв "a". Переводчик выдает: "Имя Бога было написано на иврите – языке еврейской нации".
Пользователи продолжили искать сакральные смыслы в системе с помощью различных комбинаций. Один из энтузиастов решил узнать имя Google-переводчика, и разделил название пробелами через каждые две буквы. Сервис ответил, что "спрашивающий увидится с ним в конце дня".
По мнению большинства, феномен связан с тем, что некоторые варианты перевода взяты из личных сообщений или электронной почты, которые собирает и обрабатывает Google. Также одной из причин явления может стать возможность поисковой системы предлагать свой вариант перевода.
Ранее Google пригрозил сделать платной операционную систему Android из-за штрафа Евросоюза. Американская компания задолжала рекордно высокую сумму – более четырех миллиардов евро.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: