Эксперт оценил решение Google публиковать данные о покупателях политической рекламы

16 августа, 16:39
Фото: depositphotos/prykhodov
Эксперт в области безопасности Александр Власов высказал свою точку зрения о решении Google раскрывать информацию о покупателях политической рекламы, передает RT.
По его словам, все, что сейчас происходит, является продолжением внутриполитической борьбы в США, и до промежуточных выборов в конгресс ничего не поменяется.
Он подчеркнул, что от Штатов финансово зависит большое количество американских компаний, поскольку США – самый большой рынок в мире и основную долю своих доходов компании получают именно там. "В их решении нет никакой политики или патриотизма. Это чистый бизнес, они боятся больших штрафов", – добавил эксперт.
Ранее в Google решили раскрывать информацию о покупателях политической рекламы. Пользователи ежедневно смогут отслеживать свежие публикации, а также новых рекламодателей.
Также Google обвинили в тайном сборе данных о местоположении пользователей через сервисы, установленные на Android и iPhone. Результаты расследования опубликовало агентство Associated Press. Как следует из документа, компания могла собирать информацию о местоположении, даже если был выбран режим, блокирующий эту функцию.
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