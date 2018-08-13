СМИ обвинили Google в тайном сборе данных о местоположении

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Google обвинили в тайном сборе данных о местоположении пользователей через сервисы, установленные на Android и iPhone. Результаты расследования опубликовало агентство Associated Press. Как следует из документа, компания могла собирать информацию о местоположении, даже если был выбран режим, блокирующий эту функцию.

Как пояснили в Associated Press, Google имеет возможность управлять сбором и хранением всех данных пользователя в настройках истории приложений и веб-поиска, где режим записи активирован по умолчанию. Уточняется, что сведения о том, где находился пользователь в то или иное время, сохраняются при работе сервиса Google Maps, погодных виджетов и при запросах в поисковике. При этом, как отметили в агентстве, собранные данные привязаны к аккаунту пользователя.

Эксперты из университета Принстона подтвердили выводы журналистов. В самой компании заявили, что существует "множество разных способов" улучшить обслуживание благодаря сбору данных о местонахождении.