Роскомнадзор проверит Burger King на соблюдение закона о персональных данных

2 августа, 13:27
Фото: depositphotos/mrsiraphol
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в 2019 году проверит Роскомнадзор. Проверка пройдет в рамках закона о персональных данных после инцидента с возможным сбором личных данных россиян, сообщается на странице ведомства в социальной сети.
"Мы не имеем возможности быстро инициировать внеплановые проверки. Даже по таким резонансным поводам. Но мы обязательно проверим деятельность "Бургер Кинга" по всей строгости закона "О персональных данных" в 2019 году", – говорится в сообщении Роскомнадзора.
Ранее сообщалось, что мобильное приложение Burger King записывает видео с экранов пользователей. Владельцев смартфонов особенно обеспокоило то, что сервис может вести видеозапись во время ввода данных банковских карт. На эти сообщения обратил внимание и Роскомнадзор.
Burger King опроверг обвинения в сборе личных данных. В компании заявили, что информация о поведении пользователей в приложении не содержит данных о банковских картах.
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