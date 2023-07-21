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10:08

Технологии

Роскачество посоветовало отключать поиск сетей Wi-Fi для продления работы батареи телефона

Фото: depositphotos/tatsianama

Заряд батареи мобильного телефона дольше сохранится, если отключить поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Эти функции работают даже в тот момент, когда телефон не используется, что приводит к быстрому расходу заряда. Роскачество рекомендовало их отключать.

"Таким образом телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом", – резюмировали в ведомстве.

Ранее россиянам напомнили об опасности оставленных без присмотра на зарядке телефонов и пауэрбанков, поскольку устройства, подключенные к питанию от электросети, часто становятся причиной пожаров.

Также руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов предупредил пользователей компьютеров Mac о рисках взлома. Он отметил, что у владельцев ноутбуков и компьютеров с операционной системой macOS есть ложное чувство защищенности, что делает их особенно уязвимыми перед киберугрозами.

Два человека пострадали из-за загоревшегося пауэрбанка в самолете в Тайване

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