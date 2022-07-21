WhatsApp разрешил переносить данные между iOS и Android

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WhatsApp дал возможность пользователям переносить данные между iOS и Android. Информация об этом появилась на официальном сайте приложения.

Чтобы воспользоваться опцией, необходимо скачать специальное приложение для переноса и обновить программное обеспечение до последней версии на обоих смартфонах. Отмечается, что аккаунт WhatsApp должен быть зарегистрирован на один номер.

Перенести можно практически всю информацию, кроме истории звонков и платежных данных.

Ранее стало известно, что в версии WhatsApp для компьютеров появится функция быстрого ответа на сообщения. Пользователи смогут отвечать на сообщения прямо из всплывающих уведомлений. Такую возможность разработчики предусмотрят уже в следующем обновлении приложения.

При этом функция будет доступна только тем пользователям, которые скачали мессенджер из магазина Microsoft. В версии программы с сайта WhatsApp возможности ответа из уведомлений не будет.

Также в WhatsApp появится возможность устанавливать голосовое сообщение в качестве статуса – аналога "Историй". Опция станет дополнением к уже существующим статусам в виде текста, снимков и видео.