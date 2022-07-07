WhatsApp не будет спешить с уходом из России – аналитик

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У WhatsApp нет представительства в России, а отсутствие активов на территории страны дает владельцам мессенджера возможность игнорировать любые ограничения российских контролирующих органов, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

По его мнению, по этой причине WhatsApp не будет спешить с уходом из России. Эксперт подчеркнул, что вероятность блокировки мессенджера в РФ или его ухода из страны крайне невысока. Кроме того, даже если в отношении WhatsApp введут ограничения, он все равно будет доступен пользователям.

"Не думаю, что WhatsApp будет уходить из России, потому что физически они тут не присутствуют: у них нет офиса и чего-либо, что можно забрать. У нас продолжается история, что мы штрафуем компании, накладываем арест, если у них есть здесь счета, и ждем, когда они оплатят штраф. В случае с WhatsApp, который принадлежит Meta (организация признана в РФ экстремистской), это тем более забавно: по сути, у нас запрещены соцсети Facebook и Instagram (соцсети признаны в РФ экстремистскими), но и то и другое работает. То же самое будет с WhatsApp: его также можно будет загружать, и он будет доступен через VPN, если его вдруг заблокируют", – объяснил Муртазин.

Специалист считает, что WhatsApp не будет локализовывать данные российских пользователей в России. Кроме того, по мнению эксперта, Россия будет продолжать выписывать штрафы, а WhatsApp – игнорировать их оплату.

Мессенджеру WhatsApp грозит штраф до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей из России. Уточняется, что протокол в отношении компании, составленный Роскомнадзором, мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит 28 июля.

