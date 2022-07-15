В приложении WhatsApp для ПК появится новая функция

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В версии WhatsApp для компьютеров появится функция быстрого ответа на сообщения. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что пользователи смогут отвечать на сообщения прямо из всплывающих уведомлений. Такую возможность разработчики предусмотрят уже в следующем обновлении приложения.

При этом функция будет доступна только тем пользователям, которые скачали мессенджер из магазина Microsoft. В версии программы с сайта WhatsApp возможность ответа из уведомлений не появится.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится возможность устанавливать голосовое сообщение в качестве статуса – аналога "Историй". Опция станет дополнением к уже существующим статусам в виде текста, снимков и видео.

