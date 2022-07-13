В WhatsApp появится новая функция

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В WhatsApp может появиться возможность устанавливать голосовое сообщение в качестве статуса – аналога "Истории". При этом новая опция станет дополнением к уже существующим статусам в виде текста, снимков и видео, сообщает "Газета.ру".

Пользователь сможет установить голосовое в качестве статуса, нажав на значок в виде микрофона в нижней части вкладки статусов. Такую "Историю" увидят только избранные пользователи, список которых можно регулировать в настройках приватности.

Кроме того, аудио, которое будет установлено в качестве статуса, защитят сквозным шифрованием.

Новая опция в настоящее время находится на этапе разработки, поэтому на данный момент нет информации, когда она станет доступна.

Ранее стало известно, что пользователи бета-версии WhatsApp for Business смогут видеть, с какого устройства было отправлено сообщение, а также информацию и подпись отправителя. При этом данные отправителя не будут передаваться другим пользователям.

