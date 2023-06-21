Apple анонсировала обновленный App Store с рекламой на главной странице

Фото: iPhones.ru/Артем Баусов

Американская корпорация Apple анонсировала обновленный магазин приложений App Store для iOS, в котором реклама теперь будет на главной странице. Об этом сообщает "Газета.ру".

Дизайн изменится с июля на iPhone с системой iOS 16.4 или более поздней версией. Так, во вкладке "Сегодня" первой будет отображаться подобранное редакцией приложение, а затем будет рекламный блок.

В Apple также отметили, что все оплаченные кампании будут переведены под новый тип.

Корпорация Apple за 2022 год удалила из App Store 186 тысяч приложений. Большую часть составили игры, утилиты, сервисы для образования и бизнеса. Все они, по данным компании, нарушили правила площадки.

При этом некоторые программы были удалены из App Store по требованию властей разных государств, в том числе Китая (1 435 штук) и России (7 штук).

В конце мая стало известно, что приложения "Единой России" пропали из магазина AppStore. По мнению замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова, причиной удаления стала невозможность Запада сломать цифровую систему фракции напрямую.



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