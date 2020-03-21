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Технологии

19:14

Nokia воскресила кнопочную модель телефона

технологии

Фото: соцсети

Nokia представила кнопочный телефон из линейки Originals – 5310, сообщается на YouTube-канале компании.

Гаджет имеет QVGA-дисплей диагональю 2,4 дюйма, восемь мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти. У устройства есть два слота под сим-карты, разъем microUSB, FM-радио и камера в восемь мегапикселей.

Телефон выпустят в черном и белом цвете, начало продаж запланировано на текущий месяц. Стоимость аппарата – 39 евро.

Это не первая попытка "воскресить" старые телефоны. В 2019-м Motorola Inc. анонсировала модернизированную версию популярной в начале 2000-х модели Razr.

Прошлой осенью в России стартовали официальные продажи кнопочного телефона Nokia 2720 Flip – классической "раскладушки" с новыми функциями. Отмечалось, что она может подключаться к 4G-сетям.

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