Nokia выпустила новый телефон-раскладушку

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12:00
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Фото: nokia.com
В России стартовали официальные продажи кнопочного телефона Nokia 2720 Flip – классической "раскладушки" с новыми функциями. Технические характеристики устройства представлены на сайте Nokia.
Как рассказали в компании, Nokia 2720 Flip может подключаться к 4G-сетям. На телефон "предустановлены основные приложения для связи с семьей и друзьями, в том числе Facebook и WhatsApp", сказано в сообщении производителя. Кроме того, многими функциями гаджета можно управлять при помощи голосового Google Ассистент, отметили в Nokia.
Специальная кнопка позволит сделать экстренный вызов, попросив родных о помощи. В меню телефона также есть раздел с информацией о здоровье владельца. Судя по наличию этих функций, Nokia 2720 Flip позиционируют как телефон для пожилых людей, пояснили эксперты.
Устройство оснащено камерой в 2 мегапикселя, цветным основным экраном с диагональю 2,8 дюйма и 1,3-дюймовым черно-белым внешним экраном, на котором отображаются СМС и имена звонящих. Новая "раскладушка" также может подключаться к Wi-Fi.
В режиме ожидания гаджет способен работать до 28 дней без подзарядки, добавили в Nokia. Стоимость устройства – 6490 рублей.
Ранее эксперты отметили высокий спрос на кнопочные телефоны. С января по июнь 2019 года в России продали около четырех миллионов таких гаджетов. По словам экспертов, кнопочными телефонами до сих пор активно пользуются пожилые люди, курьеры и военные. Хотя у этих устройств нет многих современных функций, они по-прежнему популярны, так как гораздо дешевле смартфонов и могут неделями работать без подзарядки.
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