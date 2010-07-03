Motorola представила обновленную "раскладушку" Razr

Motorola Inc. анонсировала модернизированную версию популярной в начале 2000-х модели телефона Razr. Технические характеристики устройства представлены на сайте компании.
Смартфон будет обладать основным экраном 6,2 дюйма, а также внешним экраном 2,7 дюйма, куда будут выводиться уведомления. Новый Razr будет снабжен процессором Qualcomm Snapdragon 710,6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Смартфон будет работать на базе Android 9 Pie и иметь порт USB-C для зарядки.
В продаже телефоны появятся в начале 2020 года по цене 1,5 тысячи долларов (около 96,3 тысячи рублей по актуальному курсу).
Motorola в 2004 году "взорвала" рынок хитовой моделью Motorola Razr. Несмотря на критику экспертов, телефон приобрел популярность благодаря оригинальному дизайну. Появление iPhone сильно изменило ситуацию на рынке, и устройства компании оказались не столь конкурентоспособными.
В начале октября этого года в России стартовали официальные продажи кнопочного телефона Nokia 2720 Flip – классической "раскладушки" с новыми функциями. Телефон может подключаться к 4G-сетям. На телефон "предустановлены основные приложения для связи с семьей и друзьями, в том числе Facebook и WhatsApp", сказано в сообщении производителя. В меню телефона также есть раздел с информацией о здоровье владельца.
Эксперты отметили высокий спрос на кнопочные телефоны. С января по июнь 2019 года в России продали около четырех миллионов таких гаджетов. По словам экспертов, кнопочными телефонами до сих пор активно пользуются пожилые люди, курьеры и военные.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.