Motorola представила обновленную "раскладушку" Razr

Видео: youtube.com/Motorola US

Motorola Inc. анонсировала модернизированную версию популярной в начале 2000-х модели телефона Razr. Технические характеристики устройства представлены на сайте компании.

Смартфон будет обладать основным экраном 6,2 дюйма, а также внешним экраном 2,7 дюйма, куда будут выводиться уведомления. Новый Razr будет снабжен процессором Qualcomm Snapdragon 710,6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Смартфон будет работать на базе Android 9 Pie и иметь порт USB-C для зарядки.

В продаже телефоны появятся в начале 2020 года по цене 1,5 тысячи долларов (около 96,3 тысячи рублей по актуальному курсу).

Motorola в 2004 году "взорвала" рынок хитовой моделью Motorola Razr. Несмотря на критику экспертов, телефон приобрел популярность благодаря оригинальному дизайну. Появление iPhone сильно изменило ситуацию на рынке, и устройства компании оказались не столь конкурентоспособными.

В начале октября этого года в России стартовали официальные продажи кнопочного телефона Nokia 2720 Flip – классической "раскладушки" с новыми функциями. Телефон может подключаться к 4G-сетям. На телефон "предустановлены основные приложения для связи с семьей и друзьями, в том числе Facebook и WhatsApp", сказано в сообщении производителя. В меню телефона также есть раздел с информацией о здоровье владельца.

Эксперты отметили высокий спрос на кнопочные телефоны. С января по июнь 2019 года в России продали около четырех миллионов таких гаджетов. По словам экспертов, кнопочными телефонами до сих пор активно пользуются пожилые люди, курьеры и военные.

