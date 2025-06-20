Депутат Горелкин: Instagram могут разблокировать при соблюдении законов РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Соцсеть Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) имеет шансы на разблокировку в России, если начнет соблюдать законодательство, откроет филиалы в стране и покается перед гражданами. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Ведь владельцы Instagram активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети, они должны извиниться за это, должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть", – добавил Горелкин, которого цитирует РИА Новости.

В начале марта 2022 года в компании Meta временно разрешили публиковать в Instagram призывы к насилию против россиян и отказались удалять противоправный контент. После этого Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность в стране. При этом запрет не коснулся принадлежащего Meta мессенджера WhatsApp, потому что он не был связан с распространением информации в публичном пространстве.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-сообществу для писателей и читателей Wattpad из-за нарушения российских законов. Платформа игнорировала просьбу об удалении запрещенной информации. Речь шла о публикациях, в которых присутствует пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).