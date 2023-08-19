В России в конце года появится свой смартфон, который заменит зарубежные аналоги

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К концу текущего – началу следующего года в РФ может появиться российский смартфон, который полностью заменит функции зарубежных смартфонов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ, главу проекта "ЭРА-IT" полковника Николая Лишина.

Он отметил, что на выставке инновационного технополиса "Эра" на форуме "Армия-2023" есть несколько смартфонов, которые уже близки к полному функционалу.

Тем не менее существующим устройствам не хватает банковских приложений и возможности работать с навигацией. Однако российские смартфоны уже могут обеспечить базовый функционал, включая звонки, мессенджеры и офисные продукты.

По мнению Лишина, подобный российский смартфон будет дешевле топовых моделей Apple, однако может быть несколько дороже простых моделей Samsung. На первом этапе потребует государственная поддержка, чтобы производство систем окупалось, добавил он.

Полковник рассказал, что в данный момент разные министерства активно кооперируют усилия в этом вопросе. В частности, Минобороны заинтересовано в том, чтобы его сотрудники были защищены от западных шпионских технологий.

Ранее в Сети появилось фото отечественного смартфона "Р-ФОН", который работает на российской операционной системе "РОСА Мобайл".

До этого стало известно, что в России планируют разработать виртуального сотового оператора для государственных структур на базе системы информирования об авариях "ЭРА-ГЛОНАСС".