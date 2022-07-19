Маск подаст встречный иск в отношении Twitter

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Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск планирует подать встречный иск против руководителей социальной сети Twitter. Об этом сообщает "Газета.ру".

За счет нового судебного процесса юридические консультанты Маска рассчитывают выиграть время, чтобы подготовить подтверждения тому, что в сервисе присутствуют фейковые аккаунты.

По данным издания New York Post, иск Маска может негативно повлиять на стоимость ценных бумаг Twitter. Журналисты также предполагают, что за счет своих действий предприниматель добивается более выгодной цены для выкупа платформы.

В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети, причем общая стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.

Однако уже в июле известный предприниматель передал представителю платформы письмо о том, что не будет покупать соцсеть. В документе было указано, что Илон Маск использует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. За этим последовал иск от Twitter.