Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram – СМИ

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Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать работу мессенджера Telegram в стране. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.
По информации издания, за неисполнение решения суда бразильским интернет-провайдерам грозит штраф порядка 20 тысяч долларов.
Указывается, что причиной судебного постановления стало якобы неоднократное игнорирование законодательства страны и неоднократное неисполнение ряда судебных решений.
Ранее сообщалось, что в России до конца следующей недели могут заблокировать YouTube. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, в свою очередь, выразил надежду, что полной блокировки сервиса не будет.
До этого Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес россиян в YouTube. В ведомстве отметили, что в последние недели компании Meta и Google ведут целенаправленную кампанию по дискредитации Вооруженных сил России, средств массовой информации и общественных деятелей.
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