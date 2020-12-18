"МегаФон" предоставил столичным пенсионерам постоянную скидку на связь

14:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"МегаФон" запустил специальное предложение для пенсионеров. Абоненты могут пользоваться услугами связи с постоянной скидкой 20% на любой тариф основной линейки "#БезПереплат".
Скидка будет действовать бессрочно для жителей Москвы, а условия тарифа позволят оставаться на связи даже при нулевом и отрицательном балансе. Абонент сможет выбрать любой тариф в зависимости от необходимого количества включенных звонков, гигабайтов интернета и других услуг.
Если абонент не израсходовал часть минут и гигабайтов, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент. Кроме того, во все тарифы линейки бесплатно включена защита от нежелательных подписок.
Абоненты могут бесплатно пользоваться популярными мессенджерами. Они не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе.
Чтобы перейти на тариф со скидкой, достаточно предъявить социальную карту москвича в салоне "МегаФона". Перейти на этот тариф от другого оператора можно с сохранением номера. По одной карте можно подключить только один абонентский номер.
Ранее оператор связи "МегаФон" сделал доступными внутрисетевые звонки при отрицательном балансе для абонентов линейки "#БезПереплат". Безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых абонентов линейки автоматически, без необходимости подключать опцию.
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