Первую смываемую втулку для туалетной бумаги разработали в России

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Компания "Архбум тиссью групп", выпускающая бумажные санитарно-гигиенические изделия, в том числе туалетную бумагу под брендом Soffione, создала первую в России смываемую втулку. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе предприятия.

По словам представителей компании, втулка была разработана вместе с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова.

По информации агентства, туалетная бумага уже находится на полках российских магазинов. Сырьем для производства послужила первичная беленая целлюлоза хвойных и лиственных пород древесины. При этом, как сказано в сообщении, втулка не содержит вредных для окружающей среды компонентов.

"Ее полное растворение осуществляется в течение 7 секунд, что не создает рисков появления засоров канализационных труб", – уточнили в компании.

Ранее российские разработчики создали кулон, который отправляет сигнал другим пользователям в радиусе трех километров, в экстренные службы и родственникам из списка контактов. В дальнейшем в кулон внесут функцию светового сигнала для отпугивания преступников.