"Известия": в России создают правила использования блокираторов GPS

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Россиянам, желающих использовать средства противодействия БПЛА, нужно будет в Минобороны оформить разрешение на эту покупку, а затем получить от государства частоты для их использования. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Предполагается, что разрешение необходимо будет прикладывать к заявке на получение частот для "глушилки" в ГКРЧ. В документе говорится о радиоблокираторах, работающих в полосах 1164–1300 мегагерц и 1559–1610 мегагерц, с мощностью, обеспечивающей подавление на дистанциях свыше нескольких десятков и даже сотен метров.

В нижнем диапазоне работают системы радионавигации, которые используют военные и гражданские самолеты, в верхнем – системы спутниковой навигации: GPS, ГЛОНАСС, Beidou, рассказал изданию один из специалистов в области распределения частот. По его словам, в открытом доступе нет документов, регламентирующих использование "глушилок GPS" для широкого круга пользователей. Он добавил, что в развитых странах оборот таких устройств регулируется достаточно жестко, а их корректное размещение и применение требует четкой регламентации.

Как указали в Минцифры, на заседании ГКРЧ планируется рассмотреть вопрос, уточняющий порядок выделения радиочастотного спектра для средств подавления БПЛА. Такими системами пользуются некоторые компании и организации, уточнили в ведомстве и объяснили, что ГКРЧ не отвечает за регулирование продаж средств подавления БПЛА.

В свою очередь, партнер одной из компаний Леонид Коник сказал, что в диапазоне 1559–1610 мегагерц работают все мировые навигационные системы, их также используют беспилотные летательные аппараты и средства их подавления. С его слов, эти средства продаются в интернете. Он привел в пример, что устройство ЛПД-801 можно купить за 900–970 тысяч рублей, а похожий "Дрон 1200" – за 160–170 тысяч.

Коник отметил, что люди и бизнес на фоне новостей о сбитых беспилотниках стали массово покупать такие устройства. Однако без технической квалификации они могут нанести вред другим пользователям радиочастотного спектра – от аэропортов до спецслужб.

Издание напомнило, что летом прошлого года Госдума приняла законодательство, очерчивающее круг тех, кто может использовать средства борьбы с БПЛА. Среди них – МВД, ФСО, ФСБ и другие силовые ведомства, в том числе ФСИН и МЧС. В этом же перечне находятся подразделения федеральной фельдъегерской службы, вневедомственная охрана и лицензированные охранные предприятия. Спрос со стороны организаций и граждан на такие системы велик, и специализированные интернет-магазины его удовлетворяют, уточнил гендиректор одного из агентств Денис Кусков. Он сказал, что сейчас такие девайсы реализуют как обычную электронику.

"Не хотелось бы, чтобы контроль за их оборотом стал системным только после какого-то инцидента, связанного с применением такой техники некомпетентными пользователями", – заявил эксперт.

Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов РФ Борис Едидин отметил, что это необходимая сегодня мера. С одной стороны, она позволит легально использовать такие средства, с другой – сформирует спрос и, возможно, создаст новую нишу для производителей этого оборудования.

Решение ГКРЧ, призванное ужесточить применение подавителей дронов в диапазонах частот, которые используют аэропортовые службы и навигационные системы, выглядит логичным и своевременным, считает Коник. Для добросовестных пользователей "глушилок" БПЛА не составит труда получить письменное согласие Минобороны на их приобретение, утверждает он.

Также главный аналитик одной из ассоциаций Андрей Ионин указал, что рынок дронов нужно развивать синхронно с рынком средств противодействия им. По его мнению, при использовании БПЛА есть риски, связанные не только с недружественными действиями соседних стран, терроризмом и вторжением в личное пространство, но и с взаимодействием, совместными полетами этих девайсов с тяжелой пилотируемой техникой. Ионин полагает, что на данный момент тема защиты от дронов активно развивается и следующим шагом может стать их выход на массовый гражданский рынок.

Эксперт сказал, что сейчас фактически нет барьеров и ограничений для этого, но их необходимо установить. Оборот устройств, которые могут выводить из строя авиационные системы, должен регулироваться государством, заключил Ионин.

Ранее сообщалось, что в РФ нейросети научат обрабатывать радиолокационные сигналы. Инновацией займутся специалисты Тульского государственного университета (ТулГУ). Власти региона окажут университету грантовую поддержку, а апробация результатов будет проводиться в условиях ультразвуковой пеленгации на специально созданном полигоне.