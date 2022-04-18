MTV, Paramount Comedy и Nickelodeon прекратят вещание в РФ – источник

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Фото: depositphotos/marcociannarel
Несколько телеканалов, принадлежащих компании Paramount, прекратят вещание на территории России с 20 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал "Кабельщик".
По его данным, операторы уже начали получать от компании уведомления о выключении каналов Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, MTV Russia и MTV Live HD. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.
1 марта американская компания Paramount объявила о временной приостановке проката фильмов в России из-за международной ситуации. В частности, в российских кинотеатрах не вышли фильм "Затерянный город" с Сандрой Буллок в главной роли и картина "Соник-2 в кино".
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Компания Disney прекратила показывать свои фильмы в российских кинотеатрах
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