Пользователи Reddit сообщили о сбоях в работе сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбои в работе соцсети Reddit наблюдаются в нескольких странах, следует из данных сайта Downdetector.

Жалобы от пользователей начали поступать примерно в 08:31 по московскому времени. Причем наибольшее количество сообщений фиксируется из США – свыше двух тысяч. Неполадки также наблюдаются в Канаде, Германии, Великобритании, Нидерландах и других странах.

Преимущественно пользователи указывают на проблемы в работе сайта и приложения, а также на соединение с сервером.

В начале текущей недели в России граждане заметили проблемы с доступом к интернет-ресурсам. С неполадками столкнулись пользователи "Ростелекома", "МегаФона", "Билайна" и T2.

Также россияне не могли получить доступ к приложениям и сайтам банков, сервисам "Яндекса", "Дом.ру" и mos.ru. Недоступны оказались некоторые мессенджеры, онлайн-магазины, ряд социальных сетей и приложение TikTok. Спустя время работа Рунета была оперативно восстановлена.

Причиной стало повреждение магистрального кабеля в Татарстане. Обрыв кабеля произошел на участке Тюлячи – Новая Тура.