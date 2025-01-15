РКН: из-за повреждения кабеля в Татарстане снизилась скорость интернета

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Роскомнадзор выявил повреждение магистрального кабеля в Татарстане, в результате чего снизилась скорость интернета у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе страны. Об этом рассказала пресс-служба ведомства в беседе с РИА Новости.

По данным РКН, обрыв кабеля произошел на участке Тюлячи – Новая Тура. На данный момент специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Как сообщили в ведомстве, неполадки планируют устранить до 21:00 по московскому времени.

Накануне, 14 января, пользователи заметили проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России. С неполадками столкнулись пользователи "Ростелекома", "МегаФона", "Билайна" и T2.

Также россияне не могли получить доступ к приложениям и сайтам банков, сервисам "Яндекса", "Дом.ру" и mos.ru. Недоступны оказались некоторые мессенджеры, онлайн-магазины, ряд социальных сетей и приложение TikTok.

Спустя время работа Рунета была оперативно восстановлена после кратковременного сбоя.

