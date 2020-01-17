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Общество

10:20

Ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту индийский спутник связи

технологии общество

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Европейская ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту Земли индийский спутник связи GSAT-30, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

Пуск ракеты-носителя был произведен накануне с космодрома в Куру во Французской Гвиане. Спутник весом 3,4 тонны отделился от Ariane 5 спустя 38 минут и 25 секунд полета.

GSAT-30 будет обеспечивать услуги связи на всем индийском субконтиненте в Ku-диапазоне, а также широкое покрытие в C-диапазоне, в том числе в странах Персидского залива, Австралии и странах Азии.

Срок работы спутника рассчитан на 15 лет. Помимо GSAT-30, ракета-носитель доставила на околоземную орбиту французский телекоммуникационный спутник Eutelsat Konnect.

В декабре российский метеоспутник "Метеор-М" столкнулся с микрометеоритом. После инцидента метеоспутник изменил параметры орбиты и автоматически перешел в энергосберегающий режим.

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