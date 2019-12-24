Фото: depositphotos/paulfleet

Российский метеоспутник "Метеор-М" столкнулся с микрометеоритом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

"На космическом аппарате "Метеор-М" № 2-2 18 декабря 2019 года была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно – микрометеорит) на его конструкцию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента метеоспутник изменил параметры орбиты и автоматически перешел в энергосберегающий режим, когда отключаются все бортовые системы, в том числе и вся бортовая аппаратура.

К настоящему моменту связь со спутником восстановлена, проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и данных с целевой аппаратуры.

5 июля 2019 года спутник "Метеор-М" № 2-2 отделился от разгонного блока "Фрегат" и вышел на орбиту. Это первый старт ракеты с космодрома Восточный в этом году и пятый пуск в истории нового российского космодрома.

В ноябре 2017 года со спутником "Метеор" произошла авария. Этот случай стал одиннадцатой неудачей при запуске ракет-носителей за последние годы. В частности, в декабре 2010 года в Тихий океан упали ракета-носитель "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М".

