Эксперты рассказали о простых способах повысить скорость работы смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты выяснили, что пользователи смартфонов теряют почти 20% памяти в устройстве из-за фотографий плохого качества. Их удаление позволит значительно повысить производительность гаджета.

"В среднем пользователи хранят на своем устройстве 952 фотографии, из которых около 22% имеют плохое качество. Регулярное удаление таких фотографий может освободить не менее 20% места на смартфоне", – цитируют РИА Новости выводы специалистов.

Недостаток памяти на смартфоне заметно снижает качество его работы. Привычка регулярно удалять ненужные снимки станет простым и быстрым способом сохранить высокую работоспособность устройства, подчеркнули эксперты.

В исследовании отмечается, что наименьшее число фотографий в своих смартфонах хранят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. "Возможно, это из-за растущей популярности историй Snapchat и Instagram, которые хранятся всего сутки и затем сохраняются непосредственно в аккаунтах", – предположили в компании. Больше всего фотографий хранят пользователи в возрасте от 25 до 44 лет.

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