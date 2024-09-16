Сервисы помощи жителям Белгородской области запущены на портале "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервисы помощи жителям Белгородской области теперь доступны на портале "Госуслуги". Об этом Минцифры РФ сообщает в телеграм-канале.

По данным ведомства, через портал жители могут рассказать о своих потребностях в товарах или продуктах. Для тех, кто хочет помочь, на странице есть реквизиты проверенного фонда, который принимает пожертвования.

Кроме того, на портале можно указать, какие товары и лекарства нужны, а также оставить заявку, если нужна помощь с жильем или транспортом. Пользователи "Госуслуг" могут оформить выплаты пострадавшим при ЧС, утрате имущества, за вред здоровью, а также членам семьи погибшего при ЧС.

Ранее аналогичные сервисы заработали на портале для жителей Курской области. Куряне могут через "Госуслуги" подать информацию о предметах первой необходимости, товарах и лекарствах. Помимо этого, они могут оставить заявку на помощь с переездом и заполнить форму на поиск родных.

Между тем за прошедшее лето в 27 "Домиках добра" удалось собрать свыше 12,8 тысячи гуманитарных товаров. Еще москвичи подписали около тысячи открыток. Гуманитарную помощь направят участникам спецоперации, жителям новых и приграничных регионов России, а также животным из приюта. На военных пришлось 41% товаров, еще 48% – на подарки для детей, а все остальное для животных.