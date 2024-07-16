Доступ к приложению "Т-инвестиции" восстановлен

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Сбой в приложении "Т-инвестиции" устранили. Пользователям снова доступны покупка и продажа ценных бумаг.

Ранее в сервисе произошел сбой. При попытке входа на главном экране приложения появлялась надпись: "Сервис временно недоступен. Повторите, пожалуйста, позже".

Между тем приложение для банковских операций "Тинькофф Банка", которое 22 мая появилось в магазине приложений App Store, недоступно для скачивания. Появившаяся в магазине приложений для устройств на iOS актуальная версия приложения банка фигурировала под названием "Т-Старт".

До этого разработчики предупреждали, что старую программу можно оставить, однако в ней не будет новых сервисов. Указывалось, что новое приложение получило новые функции, стало быстрее работать, однако оно может быть удалено из App Store в любой момент.

