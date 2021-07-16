В iOS 15 появятся новые эмодзи

Фото: twitter.com/emojipedia

Компания Apple добавит новые смайлы в iOS 15 в честь Всемирного дня эмодзи. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Новый анимированный Memoji можно будет самостоятельно одеть в один из 40 вариантов одежды. Каждый из нарядов имеет по 3 расцветки. Кроме того, появятся головные уборы и очки.

На данный момент функция доступна в бета-версии iOS 15. Релиз обновления состоится осенью 2021 года.

Ранее компания Apple представила первый официальный внешний аккумулятор для iPhone 12. Батарейка MagSafe сможет питать смартфон на мощности до 15 ватт в том случае, если она подключена к адаптеру.

Самостоятельно аккумулятор способен заряжать iPhone 12 с мощностью 5 ватт.