Пользователи смогут жаловаться на рекомендательные сервисы соцсетей – Горелкин

11:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Законопроект о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ позволит пользователям оставлять жалобы на работу рекомендательных сервисов соцсетей, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин на полях ПМЭФ.
"Тем не менее у пользователей будет возможность жаловаться на работу рекомендательного сервиса, Роскомнадзор будет эти жалобы рассматривать, взаимодействовать с компаниями, устранять эти истории, связанные с жалобами", – приводит ТАСС его слова.
Горелкин отметил, что законопроект гибкий, он не предусматривает введение административной ответственности или штрафов.
Депутат рассчитывает на внесение документа в Госдуму до конца весенней сессии.
Ранее стало известно, что Антон Горелкин разработал законопроект о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ.
Согласно документу, онлайн-платформы могут обязать обеспечить пользователям возможность отключать алгоритмы, формирующие специально подобранный для него контент. Требование могут распространить на соцсети, новостные и поисковые агрегаторы и аудиовизуальные сервисы.
При этом "Яндекс" и VK выступили против проекта, так как из-за него может резко снизиться время, которое пользователи проводят во всех сервисах "Яндекса". В VK же опасаются, что требования помешают развитию новой платформы "VK Видео".
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