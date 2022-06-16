Пользователи смогут жаловаться на рекомендательные сервисы соцсетей – Горелкин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ позволит пользователям оставлять жалобы на работу рекомендательных сервисов соцсетей, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин на полях ПМЭФ.

"Тем не менее у пользователей будет возможность жаловаться на работу рекомендательного сервиса, Роскомнадзор будет эти жалобы рассматривать, взаимодействовать с компаниями, устранять эти истории, связанные с жалобами", – приводит ТАСС его слова.

Горелкин отметил, что законопроект гибкий, он не предусматривает введение административной ответственности или штрафов.

Депутат рассчитывает на внесение документа в Госдуму до конца весенней сессии.

Ранее стало известно, что Антон Горелкин разработал законопроект о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ.

Согласно документу, онлайн-платформы могут обязать обеспечить пользователям возможность отключать алгоритмы, формирующие специально подобранный для него контент. Требование могут распространить на соцсети, новостные и поисковые агрегаторы и аудиовизуальные сервисы.

При этом "Яндекс" и VK выступили против проекта, так как из-за него может резко снизиться время, которое пользователи проводят во всех сервисах "Яндекса". В VK же опасаются, что требования помешают развитию новой платформы "VK Видео".