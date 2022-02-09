В Госдуму внесен законопроект, обязывающий органы власти вести страницы в соцсетях

9 февраля, 19:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым государственные и муниципальные органы получат обязанность публиковать актуальную информацию о своей деятельности на официальных страницах в социальных сетях. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
Автором инициативы выступил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"В законодательстве может появиться норма, обязывающая органы власти создавать официальные паблики органов власти в соцсетях. Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с властью", – приводит его слова ТАСС.
Хинштейн пояснил, что граждане смогут поддерживать связь с государственными органами всех уровней – от муниципального до федерального.
Ранее сообщалось, что законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов соцсетей могут внести в Госдуму до лета 2022 года. В предлагаемом документе прописано, что социальные сети должны будут предупреждать пользователей о выдаче информации на основании анализа их собственных действий. Кроме того, предлагается дать возможность отказываться от применения алгоритмов.
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