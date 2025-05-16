Apple отказала в возвращении видеоигры Fortnite в App Store

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Компания Epic Games получила отказ от Apple в возвращении видеоигры Fortnite в магазин приложений App Store по всему миру. Об этом сообщили разработчики видеоигры в Х.

Уточняется, что Apple заблокировала заявку для выпуска приложения.

В 2020 году компания удалила Fortnite с платформы App Store из-за несоответствия правилам о микротранзакциях.

Ранее сообщалось, что Apple работает совместно с Syncron над нейроимплантом, при помощи которого можно будет управлять гаджетами силой мысли. Устройство будет называться Stentrode.

Как отметили в компании, оно представляет собой стент, имплантирующийся в вену около двигательной коры мозга. Благодаря импланту десятки тысяч людей с заболеваниями смогут пользоваться гаджетами.