Эксперт оценил разработку приложения для хранения цифровых документов

Фото: depositphotos/pressmaster

В июне 2021 года Минцифры запустит приложение для смартфонов "ГосДоки" для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на

генерального директора компании "Интеллектуальные социальные системы" Дмитрия Коха.

По его словам, необходимо, чтобы приложение получило хорошее исполнение.

"Я вот прям свой личный опыт расскажу: я как человек с низкой степенью внутренней организации постоянно документы забываю, копии теряю где-то, иногда возникают какие-то неудобные ситуации", – рассказал эксперт.

Он также добавил, что одной из наиболее важных проблем является безопасность документов в приложении. Специалист отметил необходимость надежной защиты цифровой копии. Важно, чтобы во всех точках, где нужно этот документ предъявлять, был соответствующий закон, заключил Кох.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение "ГосДоки" станет удобным и безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала госуслуг.