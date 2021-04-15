Huawei откажется от зарядки для смартфона в комплекте

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Компания Huawei приняла решение оказаться от зарядки для своих смартфонов в комплекте к новым устройствам. Об этом стало известно из официального заявления производителя в социальной сети Weibo.

В результате такого решения покупатели новых смартфонов при необходимости будут вынуждены докупать аксессуар.

Решение Huawei эксперты объясняют не только попыткой повторить за Apple, Samsung и Xiaomi под лозунгом охраны окружающей среды, но и способом существенно сэкономить. Отказ от зарядки в комплексе может сохранить для компании миллионы долларов.

Еще один важный фактор, побудивший Huawei уменьшить комплектацию смартфонов, – нехватка полупроводников. В зарядных устройствах также применяют микросхемы, которые оказались в дефиците вследствие пандемии коронавируса.

По предварительным данным, первым лишиться зарядки может уже флагман Huawei P50. Ранее экспериментальное сокращение комплектации затронуло Huawei Nova 8 и Huawei Mate 40.

В 2020 году сообщалось, что Huawei работает над новой технологией зарядки гаджетов. Она основана на беспроводной передаче энергии невидимыми лазерами.

