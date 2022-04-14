В России смогут найти замену Times New Roman и другим шрифтам – эксперт

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Переживать из-за недоступности шрифтов Times New Roman не стоит, поскольку существуют альтернативные MS Word текстовые редакторы с собственными наборами шрифтов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.

"Уход иностранного ПО не будет катастрофическим для россиян, поскольку заменить Microsoft Office, Google Docs и Google Form могут другие аналогичные сервисы для работы с текстами, документами и формами, <...> у которых есть свои наборы шрифтов", – сказал он.

В числе таких программ Кувиков выделил "МойОфис", WPS Office, "Р7-Офис", "Яндекс.Документы", VK Work Space и другие. Некоторые из них доступны для работы в онлайн-формате. Специалист также назвал российские аналоги Google Drive – Яндекс.Диск и VK WorkDisс.

Ранее, 14 марта, стало известно, что американская компания Monotype ограничила для россиян доступ к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. Соответствующее уведомление появляется у пользователей из РФ при входе на страницу с каталогом шрифтов, при этом при включении VPN данная проблема исчезает.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. Некоторые международные компании между тем приняли решения приостановить свою деятельность в РФ или полностью уйти с российского рынка.

