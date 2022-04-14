Россиянам заблокировали доступ к шрифтам Times New Roman и Arial – СМИ

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Американская компания Monotype ограничила доступ к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica для российских пользователей. Об этом со ссылкой на источник в одной из российских IT-компаний сообщает газета "Ведомости".
По информации издания, уведомление об ограничении доступа появляется при входе на страницу с каталогом шрифтов. При этом при включении VPN данная проблема исчезает и каталог становится доступен.
Также сообщается, что Monotype не ответил на редакционный запрос газеты о возможном изменении политики работы с пользователями из России.
Ранее сообщалось, что тайваньский производитель компьютерной техники Acer объявил о временном прекращении своей деятельности на территории РФ. В заявлении компании указывалось, что организация внимательно следит за развитием событий на Украине.
До этого свою деятельность в РФ ограничили платформы AppStore и Google Play. Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Оплачивать новые подписки россияне больше не могут, однако доступ к ранее приобретенным приложениям сохранился.
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