Радио "Судного дня" передало новое сообщение

Радиостанция "Судного дня", известная как УВБ-76, передала новое зашифрованное сообщение, сообщает Life.ru.

В понедельник, 13 октября, в 13:07 по московскому времени в эфир вышла фраза: "нжти 72785 гулоболт 7614 6467". Передача прозвучала на стандартной частоте 4625 кГц, которую многие связывают с системой экстренной связи Вооруженных сил России.

Ранее радиостанция передала в эфир сигнал "орехобрус". Он прозвучал 6 октября в 10:58. До этого прозвучали слова "тюбокек" и "лесовьюк".

Кроме того, сигнал передавался и в понедельник, 29 сентября. Тогда удалось разобрать целых три слова: "возмещение", "сбраживание" и "тигровар".