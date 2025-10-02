Радиостанция "Судного дня" передала в эфир два новых сообщения

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир два новых послания, сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Первое слово, которое было передано в 13:15 по московскому времени – "тюбокек". В 14:30 прозвучало слово "лесовьюк".

Ранее радиостанция выходила в эфир в понедельник, 29 сентября. В 10:31 сообщение содержало слово "возмещение", через час – "сбраживание", а в 12:54 прозвучало "тигровар".

Кроме того, сигнал передавался в воскресенье, 28 сентября, в 15:41. В тот день удалось разобрать слово "капоспорт".

В конце августа УБВ-76 передала рекордное число посланий. Начиная с 09:00 вышло минимум 14 сообщений, что происходит крайне редко, так как обычно в течение дня передается от одного до пяти. Среди сообщений – "тутосекс", "соляный", "мексиканец", "дворник", "вокзальный", "наведенье бурачный" и другие.

