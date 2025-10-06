Радиостанция "Судного дня" передала в эфир новое сообщение

Фото: 123RF/victorass88

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир новый сигнал. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

В понедельник, 6 октября, в 10:58 по московскому времени в эфире прозвучало слово "орехобрус".

Ранее радиостанция выходила в эфир с двумя сообщениями в четверг, 2 октября. В 13:15 по московскому времени прозвучало слово "тюбокек", а в 14:30 – "лесовьюк".

Кроме того, сигнал передавался и в понедельник, 29 сентября. Тогда удалось разобрать целых три слова: "возмещение", "сбраживание" и "тигровар".

