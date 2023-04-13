12:16Технологии
За массированными кибератаками с Украины против России стоят Пентагон и НАТО – ФСБ
Фото: depositphotos/makidotvn
Пентагон и государства Североатлантического альянса устроили массированные кибератаки с Украины против России. На сегодняшний день украинскую сетевую инфраструктуру задействуют подразделения наступательных киберопераций Запада, сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
"С целью сокрытия своей причастности Вашингтон стремится представить "автором" кибератак исключительно Украину, а именно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы", – говорится в сообщении.
Согласно заявлению, кибератаки разрабатывают при помощи Пентагона, международных и национальных хакерских группировок.
По данным ФСБ, существует возможность по выявлению лиц, организаций и заказчиков хакерских атак.
До этого МИД РФ сообщил, что Киев с помощью специалистов ряда иностранных государств пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи. В ведомстве отметили, что у Москвы имеются все необходимые возможности, чтобы дать адекватный ответ на эти действия.
Ранее генеральный директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин рассказал, что РФ в последнее время фиксирует регулярные попытки подавления или подмены сигнала российских телекоммуникационных спутников. По его словам, на данный момент на территории России занимаются разработкой программно-аппаратного комплекса, который поможет определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи.
Захарова прокомментировала задействование США коммерческих спутников для поддержки Украины
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!