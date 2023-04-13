За массированными кибератаками с Украины против России стоят Пентагон и НАТО – ФСБ

Фото: depositphotos/makidotvn

Пентагон и государства Североатлантического альянса устроили массированные кибератаки с Украины против России. На сегодняшний день украинскую сетевую инфраструктуру задействуют подразделения наступательных киберопераций Запада, сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"С целью сокрытия своей причастности Вашингтон стремится представить "автором" кибератак исключительно Украину, а именно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы", – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, кибератаки разрабатывают при помощи Пентагона, международных и национальных хакерских группировок.

По данным ФСБ, существует возможность по выявлению лиц, организаций и заказчиков хакерских атак.

До этого МИД РФ сообщил, что Киев с помощью специалистов ряда иностранных государств пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи. В ведомстве отметили, что у Москвы имеются все необходимые возможности, чтобы дать адекватный ответ на эти действия.

Ранее генеральный директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин рассказал, что РФ в последнее время фиксирует регулярные попытки подавления или подмены сигнала российских телекоммуникационных спутников. По его словам, на данный момент на территории России занимаются разработкой программно-аппаратного комплекса, который поможет определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи.

Захарова прокомментировала задействование США коммерческих спутников для поддержки Украины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!